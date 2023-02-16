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Чендлер рассказал, в какой весовой категории хотел бы подраться с Макгрегором

Чендлер рассказал, в какой весовой категории хотел бы подраться с Макгрегором
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Боец UFC Майкл Чендлер высказался о весовой категории, в которой он проведёт бой с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я читал, что Дана Уайт говорил, что мы проведём бой в лёгком весе. Но я даже не близок к лёгкой категории. Я не люблю говорить о количестве веса, которое я сбрасываю, когда готовлюсь к боям.

Я бы с удовольствием провёл бой в полусреднем весе, думаю, того же хочет и Конор. Полусредний вес — то, что нам нужно. Но, опять же, не я решаю, в какой весовой категории состоится бой. Конечно, у меня есть свои пожелания и предпочтения, но посмотрим, как все сложится», — приводит слова Майкла Чендлера BJPenn.

Напомним, Майкл Чендлер и Конор Макгрегор будут наставниками на The Ultimate Fighter 31. По окончании сезона они проведут бой друг с другом.

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