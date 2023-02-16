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Пэдди Пимблетт и Дрю Добер могут провести поединок в мае на UFC 288

Пэдди Пимблетт и Дрю Добер могут провести поединок в мае на UFC 288
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Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт может провести поединок с американцем Дрю Добером на турнире UFC 288, который состоится 6 мая. Сам Добер намекнул на это, разместив у себя в соцсетях своё фото с Пимблеттом, добавив, что они работают «над великими делами в этом году».

Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с американцем Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности. Добер в последнем поединке, состоявшемся в декабре прошлого года, победил соотечественника Бобби Грина.

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