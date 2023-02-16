Ислам Махачев сделал заявление по поводу обвинений в свой адрес

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, высказавшись по поводу обвинений в свой адрес. Ранее сообщалось, будто Ислам мог нелегально использовать капельницу для восстановления перед поединком с представителем Австралии Александром Волкановски. Изначально с таким предположением выступил новозеландец Дэн Хукер.



«Вы должны понести ответственность за такие обвинения», — написал Махачев.



Напомним, бой Махачева и Волкановски прошёл 12 февраля в Перте (Австралия). Для россиянина это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Ислам одержал победу единогласным судейским решением.

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