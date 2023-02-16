Бетербиев отреагировал на мнение, что Бивол — фаворит в их потенциальном бою

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке с соотечественником, чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.
«Многие считают Бивола фаворитом? Я даже не слушаю такие обсуждения, не слежу за этим. Они могут, что хотят говорить. Мы не узнаем, пока мы вдвоём не встретимся в ринге. А говорить можно, что угодно. Это просто их мнение.
Насколько реален наш бой? Я очень надеюсь, что этот бой состоится. С нашей стороны никаких проблем нет. Нам нужен этот бой. А вообще сейчас у меня три пояса, и поэтому есть обязательства перед тремя организациями. А у него только один пояс. И намного легче, когда у тебя только один пояс. У меня по каждому поясу нужно делать минимум по одной защите в год. Психологически держать три пояса очень сложно. Но для меня это не проблема. Я очень надеюсь, что они всё-таки согласятся. Это и ему выгодно», — сказал Бетербиев на канале ММАТИКА в YouTube.
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