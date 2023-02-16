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Дариуш высказался о бойцах UFC, которые борются лучше, чем Ислам Махачев

Дариуш высказался о бойцах UFC, которые борются лучше, чем Ислам Махачев
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мыслями о перспективах россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе, если тот решится перейти в этот дивизион. Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе.

«В полусреднем весе есть борцы лучше него. Колби – великий борец, Хамзат — великий борец. Ещё Усман… А вообще мне кажется, что прямо сейчас Леон Эдвардс — самый совершенный боец в UFC. Сомневаюсь, что полусредний вес будет лёгкой прогулкой для Махачева. Я действительно так не думаю», — сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.

12 февраля Махачев защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.

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