Камил Гаджиев обратился к Владимиру Минееву

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева с днём рождения. Сегодня, 16 февраля, Минееву исполнилось 33 года.



«С днем рождения, Вова! Сегодня хочется сказать просто – будь жив и здоров!» — написал Гаджиев, добавив к сообщению фото, где он вместе с Владимиром.

Фото: Из личного архива Камила Гаджиева

В общей сложности в активе Минеева в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один раз поединок с его участием завершился вничью. В последнем своём поединке, состоявшемся в октябре 2021 года, Владимир победил соотечественника Магомеда Исмаилова.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: