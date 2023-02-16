Абдель-Азиз назвал единственного бойца, который заслуживает боя с Исламом Махачевым

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выступил за организацию поединка между своим соотечественником, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и американо-иранским бойцом Бенеилом Дариушем. О возможности проведения такого боя у Умара поинтересовался подписчик в одной из его соцсетей.
«Нужно делать этот бой», — ответил Нурмагомедов.
«Вау! Респект тебе, Умар», — написал Дариуш.
«Никто другой и не заслуживает этого боя», — поддержал идею известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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