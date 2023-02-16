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Абдель-Азиз назвал единственного бойца, который заслуживает боя с Исламом Махачевым

Абдель-Азиз назвал единственного бойца, который заслуживает боя с Исламом Махачевым
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выступил за организацию поединка между своим соотечественником, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и американо-иранским бойцом Бенеилом Дариушем. О возможности проведения такого боя у Умара поинтересовался подписчик в одной из его соцсетей.

«Нужно делать этот бой», — ответил Нурмагомедов.

«Вау! Респект тебе, Умар», — написал Дариуш.

«Никто другой и не заслуживает этого боя», — поддержал идею известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

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