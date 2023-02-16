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Ислам Махачев получил высшую награду Минспорта Дагестана и именные часы от главы региона

Ислам Махачев получил высшую награду Минспорта Дагестана и именные часы от главы региона
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев получил высшую награду Министерства спорта Дагестана — медаль «Сали Сулейман». Об этом информирует «Дагестанская правда». Кроме того, награду получил и тренер Ислама Муслим Амирасланов.

Сообщается также, что руководитель республики Сергей Меликов лично вручил Махачеву памятные именные часы.

Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) состоялся поединок Махачева и австралийца Александра Волкановски. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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