Махачев: вместе с этой командой победили чемпиона на его территории и вернулись с поясом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в соцсетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями со своей командой.



«Вместе с этой командой мы проделали огромный объём работы, пролетели больше 10 тысяч километров, победили их чемпиона на его же территории и вернулись домой с поясом. Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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