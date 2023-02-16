Махачев: вместе с этой командой победили чемпиона на его территории и вернулись с поясом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в соцсетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями со своей командой.
«Вместе с этой командой мы проделали огромный объём работы, пролетели больше 10 тысяч километров, победили их чемпиона на его же территории и вернулись домой с поясом. Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», — написал Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
- 16 февраля 2023
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