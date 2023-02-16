Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Сирилем Ганом

Американский боец UFC, бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс в социальных сетях опубликовал видео, на котором показал свою подготовку к поединку с французским спортсменом Сирилем Ганом.

Бой Джонса и Гана состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). На кону поединка будет стоять титул чемпиона лиги в тяжёлом весе.



Напомним, поединок с Ганом станет для 35-летнего Джонса первым с февраля 2020 года, когда на UFC 247 он победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Ган в сентябре на UFC Fight Night 209 нокаутировал в третьем раунде австралийца Тая Туивасу. В настоящий момент Джонс занимает 10-е место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Ган в этом рейтинге не представлен, но занимает первую позицию в списке лучших бойцов тяжёлого веса.