Волкановски показал бойцов, которые помогали ему готовиться к поединку с Махачевым. Фото

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поблагодарил всех тех, кто помогал ему с подготовкой к поединку с россиянином Исламом Махачевым.
«Пришло время поблагодарить всех, кто помог мне с подготовкой. Это был определённо долгий лагерь, и многие проводили время вдали от любимых, рискуя получить травму. Я бесконечно благодарен за их преданность», — написал Волкановски.
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Напомним, бой Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.
Тайсумов имитирует Ислама Махачева в лагере Александра Волкановски:
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