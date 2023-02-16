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Волкановски показал бойцов, которые помогали ему готовиться к поединку с Махачевым. Фото

Волкановски показал бойцов, которые помогали ему готовиться к поединку с Махачевым. Фото
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поблагодарил всех тех, кто помогал ему с подготовкой к поединку с россиянином Исламом Махачевым.

«Пришло время поблагодарить всех, кто помог мне с подготовкой. Это был определённо долгий лагерь, и многие проводили время вдали от любимых, рискуя получить травму. Я бесконечно благодарен за их преданность», — написал Волкановски.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Напомним, бой Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

Тайсумов имитирует Ислама Махачева в лагере Александра Волкановски:

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