Менеджер Махачева удалил сообщение про капельницу, которое может скомпрометировать бойца

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы россиянина Ислама Махачева, удалил сообщение, которое теоретически может навредить его клиенту.
«Для всех этих идиотов – любой боец UFC может принять два-три литра внутривенно, если эту процедуру проводит медсестра или профессионал. На следующей неделе я собираюсь разоблачить всех. Ислам Махачев — король рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — написал Абдель-Азиз, но позже удалил это сообщение.
С комментарием выступил авторитетный журналист Ариэль Хельвани, освещающий ММА.
«Мне кажется, он удалил это сообщение, потому что кто-то сказал ему, что он компрометирует себя этим твитом. Запрещено принимать два или три литра, и не важно, профессионал это делал или нет. Разрешено лишь 100 мл в течение двенадцати часов. Огромная разница», — написал Хельвани.
В Катаре отметили победу Махачева:
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