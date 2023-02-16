Менеджер Махачева удалил сообщение про капельницу, которое может скомпрометировать бойца

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы россиянина Ислама Махачева, удалил сообщение, которое теоретически может навредить его клиенту.

«Для всех этих идиотов – любой боец UFC может принять два-три литра внутривенно, если эту процедуру проводит медсестра или профессионал. На следующей неделе я собираюсь разоблачить всех. Ислам Махачев — король рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — написал Абдель-Азиз, но позже удалил это сообщение.



С комментарием выступил авторитетный журналист Ариэль Хельвани, освещающий ММА.

«Мне кажется, он удалил это сообщение, потому что кто-то сказал ему, что он компрометирует себя этим твитом. Запрещено принимать два или три литра, и не важно, профессионал это делал или нет. Разрешено лишь 100 мл в течение двенадцати часов. Огромная разница», — написал Хельвани.

В Катаре отметили победу Махачева: