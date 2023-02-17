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Хельвани объяснил, почему Волкановски его впечатлил больше Махачева

Хельвани объяснил, почему Волкановски его впечатлил больше Махачева
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Известный спортивный обозреватель Ариэль Хельвани поделился мнением о недавнем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоялся 12 февраля в Перте (Австралия) на UFC 284.

«Не хочу сказать, что это было ограбление, но Волкановски впечатлил меня больше. Он поднялся на дивизион выше и здорово отбивался от более крупного парня. А ведь весовые категории были придуманы не просто так», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, бой Махачева и Волкановски прошёл всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Ислама это была первая защита титула чемпиона UFC в лёгком весе.

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