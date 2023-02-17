Эксперт объяснил, почему Волкановски сохранил 1-е место в рейтинге P4P, а Махачев – 2-е

Известный спортивный обозреватель и эксперт Ариэль Хельвани высказался об актуальном рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Первое место в нём сейчас занимает Александр Волкановски, второе – Ислам Махачев, третье у Леона Эдвардса. 12 февраля Махачев победил Волкановски, который для этого боя поднялся в лёгкий вес (Александр выступает в полулёгком дивизионе).
«Перед этим боем мой рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории был таким – Александр Волкановски, Леон Эдвардс, Ислам Махачев. После поединка на третье место я ставлю Эдвардса, на второе – Ислама, а на первое – Алекса. И я объясню почему. Рейтинг P4P показывает, кто является лучшим бойцом в равных условиях. Ещё раз подчеркну – Махачев справедливо одержал победу, пояс остался у него. Он и должен оставаться у него. Не было никакого ограбления.
Но Алекс, который меньше Ислама, после боя сохранил больше здоровья и уходил с более чистым лицом», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
В Катаре отметили победу Махачева:
- 17 февраля 2023
-
00:57
-
00:15
- 16 февраля 2023
-
22:50
-
22:24
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:30
-
20:14
-
20:02
-
19:41
-
18:58
-
18:20
-
18:01
-
17:24
-
17:10
-
16:55
-
15:57
-
15:10
-
14:55
-
14:44
-
14:31
-
13:34
-
13:05
-
12:50
-
12:27
-
11:54
-
11:27
-
11:26
-
10:40
-
10:20
-
09:46
-
09:33
-
08:40
-
08:10