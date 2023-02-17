Менеджер Ислама Махачева выступил с заявлением по поводу скандала с капельницей
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы россиянина Ислама Махачева, выступил с заявлением после обвинений бойца в жульничестве.
«Эти люди, выдумывающие всякую чушь, шокируют меня. Ислам не делал ничего с капельницей. Даже если бы он захотел, мы бы сделали это законным способом. Ведь многие бойцы даже не знали, что они на самом деле могут использовать капельницу. В среду я поставлю всех в неловкое положение. Следите за обновлениями», — написал Абдель-Азиз в социальной сети.
Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.
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