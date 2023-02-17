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Генри Сехудо дебютировал в качестве стендап-комика

Генри Сехудо дебютировал в качестве стендап-комика
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выступил в шоу UFC Comedy Jam. Это дебютное выступление бойца в качестве стендап-комика.

«Всем привет! Можете посмотреть на моё комедийное шоу. Как мне кажется, вышло весьма неплохо для бойца», – написал Сехудо, комментируя в соцсетях свое представление.

UFC Comedy Jam – это шоу, в котором профессиональные бойцы смешанных единоборств оттачивают комедийные навыки, после чего они выступают перед живой аудиторией со своей программой.

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Ранее Сехудо выразил мнение, что его соотечественник Джон Джонс должен занимать первое место в рейтинге промоушена pound-for-pound.

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