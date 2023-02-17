«Это самоубийство». Чемпион UFC оценил шансы Фрэнсиса Нганну в поединке с Тайсоном Фьюри

Алекс Перейра, бывший чемпион Glory по кикбоксингу в двух весовых категориях, который за один год сумел стать чемпионом UFC, оценил шансы экс-чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.



«Биться с Тайсоном Фьюри тяжело. Это самоубийство… Есть же другие ребята, с которых можно начать [боксёрскую карьеру]. Он может идти шаг за шагом. Если он действительно хочет драться со всеми этими парнями, то он думает только о деньгах. Я не знаю, так ли это, но сказать: «Я иду туда, чтобы стать чемпионом» – это почти нереально», – приводит слова Перейры MMAFighting.



Ранее бразильский боец отреагировал на анонс его предстоящего поединка с Исраэлем Адесаньей на турнире 8 апреля.

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