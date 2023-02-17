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Лигой пощёчин Даны Уайта заинтересовались в Конгрессе США

Лигой пощёчин Даны Уайта заинтересовались в Конгрессе США
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Конгресс Соединённых Штатов Америки проявил интерес к лиге пощёчин Power Slap президента UFC Даны Уайта. В частности, конгрессмены Билл Паскрелл-младший и Дон Бейкон связались с телеканалом TBS и компанией Warner Bros. Discovery, отправив официальное письмо.

«Сегодня мы с Доном Бейконом обратились напрямую к TBS и Warner Bros. Discovery по поводу их нового весьма грубого телешоу The Power Slap, которое пропагандирует чудовищное насилие», – написал Паскрелл в соцсетях.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте

Ранее Дана Уайт отреагировал на критику, которую получает из-за своей лиги пощёчин Power Slap. Некоторые считают такой вид состязаний негуманным и предполагающим травмы.

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