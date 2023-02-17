Рафаэль Физиев показал актуальную физическую форму. Фото

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Рафаэль находится в Таиланде, где проходит его тренировочный лагерь.
Фото: Из личного архива Рафаэля Физиева
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. В следующем поединке Рафаэль встретится с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоится на турнире UFC 286 в середине марта.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
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