Рафаэль Физиев показал актуальную физическую форму. Фото

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Рафаэль находится в Таиланде, где проходит его тренировочный лагерь.

Фото: Из личного архива Рафаэля Физиева

Напомним, в последнем бою Физиев встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. В следующем поединке Рафаэль встретится с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоится на турнире UFC 286 в середине марта.

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом: