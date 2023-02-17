Польская ассоциация бокса объявила о бойкоте чемпионата мира
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Вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель заявил, что сборная Польши присоединится к бойкоту чемпионата мира по боксу, если на турнире будут выступать российские и белорусские спортсмены.
«Мы последовательны в своих действиях. После начала специальной военной операции на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) мы одними из первых решили бойкотировать соревнования, где примут участие граждане России и Беларуси», – приводит слова Демеля Sport.pl.
Ранее Швеция, Великобритания, Канада, США, Чехия, Англия и Ирландия также объявили о решении бойкотировать чемпионат мира. Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Индии с 15 по 31 марта, мужской – в Ташкенте с 1 по 14 мая.
Новость по темеШведская федерация бокса объявила о бойкоте чемпионата мира
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