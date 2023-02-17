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Дариуш объяснил, почему Чендлер — самый лёгкий соперник для Макгрегора

Дариуш объяснил, почему Чендлер — самый лёгкий соперник для Макгрегора
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Американо-иранский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, высказал мнение, что поединок с американцем Майклом Чендлером будет самым лёгким из всех возможных испытаний для ирландца Конора Макгрегора.

«Бой с Чендлером будет самым лёгким для Конора Макгрегора. Я не говорю, что он не может победить других парней, но из всех возможных соперников Чендлер самый лёгкий. Майкл не использует свой набор навыков должным образом. Распределение сил по ходу боя у Чендлера – ноль, защита от ударки – ноль», — сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.

Конор не проводил поединки с лета 2021 года. Ранее в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.

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