«Не знаю, как мне это воспринимать». Кормье — о неожиданном высказывании Джонса

Американский боец UFC, бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс перед поединком с французским спортсменом Сирилем Ганом предложил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатору и аналитику Даниэлю Кормье выступить в качестве комментатора боя.



«Ди-Си, можешь прокомментировать мой бой! Думаю, ты хорош в том, что ты делаешь. Уверен в твоей непредвзятости. Всего наилучшего, брат», – написал Джонс в соцсетях.



Даниэль Кормье, в свою очередь, прокомментировал высказывание американца на своём YouTube-канале.



«Ребят, вы знаете, как я отношусь к Джонсу, как мы относились друг к другу в прошлом. Но всё это приводит к следующему вопросу: «Как мне это воспринимать?» Его сообщение одновременно можно расценивать как комплимент, но и как насмешку.



И для протокола: мне не нужно разрешение от кого-либо, чтобы отработать на чьём-то поединке в качестве комментатора», – сказал Кормье.

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