«Не знаю, как мне это воспринимать». Кормье — о неожиданном высказывании Джонса

Американский боец UFC, бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс перед поединком с французским спортсменом Сирилем Ганом предложил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатору и аналитику Даниэлю Кормье выступить в качестве комментатора боя.
«Ди-Си, можешь прокомментировать мой бой! Думаю, ты хорош в том, что ты делаешь. Уверен в твоей непредвзятости. Всего наилучшего, брат», – написал Джонс в соцсетях.
Даниэль Кормье, в свою очередь, прокомментировал высказывание американца на своём YouTube-канале.
«Ребят, вы знаете, как я отношусь к Джонсу, как мы относились друг к другу в прошлом. Но всё это приводит к следующему вопросу: «Как мне это воспринимать?» Его сообщение одновременно можно расценивать как комплимент, но и как насмешку.
И для протокола: мне не нужно разрешение от кого-либо, чтобы отработать на чьём-то поединке в качестве комментатора», – сказал Кормье.
- 17 февраля 2023
-
15:18
-
15:17
-
15:02
-
14:36
-
13:55
-
13:15
-
12:53
-
12:09
-
11:47
-
11:24
-
10:42
-
10:42
-
10:19
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:12
-
07:54
-
00:57
-
00:15
- 16 февраля 2023
-
22:50
-
22:24
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:30
-
20:14
-
20:02
-
19:41
-
18:58
-
18:20
-
18:01
-
17:24
-
17:10
-
16:55