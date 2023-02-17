UFC 284: Махачев — Волкановски в замедленной съёмке. Видео

12 февраля в Перте (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках главного карда в главном бою турнира встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, Махачев победил единогласным решением судей.



UFC опубликовала фрагменты поединка россиянина и австралийца в замедленной съёмке.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Ранее известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы россиянина Ислама Махачева, выступил с заявлением после обвинений бойца в жульничестве.

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