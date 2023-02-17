В UFС анонсировали следующий бой Александра Волкова

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом информирует пресс-служба UFC. Ранее об организации этого боя сообщал журналист Марсель Дорфф. Теперь американский промоушен подтвердил эту информацию.
Фото: Пресс-служба UFC
Бой Волкова и Романова состоится на турнире UFC Vegas 71, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск. На этом же спортивном мероприятии бой проведёт другой россиянин — Пётр Ян. Он встретится с Мерабом Двалишвили, представляющим Грузию.
Волков в последнем бою техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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