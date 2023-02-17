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В UFС анонсировали следующий бой Александра Волкова

В UFС анонсировали следующий бой Александра Волкова
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом информирует пресс-служба UFC. Ранее об организации этого боя сообщал журналист Марсель Дорфф. Теперь американский промоушен подтвердил эту информацию.

Фото: Пресс-служба UFC

Бой Волкова и Романова состоится на турнире UFC Vegas 71, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск. На этом же спортивном мероприятии бой проведёт другой россиянин — Пётр Ян. Он встретится с Мерабом Двалишвили, представляющим Грузию.

Волков в последнем бою техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

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