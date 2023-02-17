Джервонта Дэвис признал свою вину в ДТП с четырьмя пострадавшими

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель регулярного титула WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) американец Джервонта Дэвис признал себя виновном в деле о совершении ДТП, информирует Daily Mail. Приговор боксёру вынесут 5 мая.
Напомним, Дэвису предъявлены обвинения по инциденту, случившемуся ещё в ноябре 2020 года. Тогда американец, передвигаясь за рулём элитного автомобиля Lamborghini Uris, проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП с машиной Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, но сам виновник происшествия скрылся. Всего по делу Дэвису предъявили 14 пунктов обвинения.
Положение американца усугубляется и тем, что на момент аварии он не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения.
- 17 февраля 2023
-
16:46
-
15:40
-
15:18
-
15:17
-
15:02
-
14:36
-
13:55
-
13:15
-
12:53
-
12:09
-
11:47
-
11:24
-
10:42
-
10:42
-
10:19
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:12
-
07:54
-
00:57
-
00:15
- 16 февраля 2023
-
22:50
-
22:24
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:30
-
20:14
-
20:02
-
19:41
-
18:58
-
18:20
-
18:01
-
17:24