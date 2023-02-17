Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джервонта Дэвис признал свою вину в ДТП с четырьмя пострадавшими

Джервонта Дэвис признал свою вину в ДТП с четырьмя пострадавшими
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель регулярного титула WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) американец Джервонта Дэвис признал себя виновном в деле о совершении ДТП, информирует Daily Mail. Приговор боксёру вынесут 5 мая.

Напомним, Дэвису предъявлены обвинения по инциденту, случившемуся ещё в ноябре 2020 года. Тогда американец, передвигаясь за рулём элитного автомобиля Lamborghini Uris, проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП с машиной Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, но сам виновник происшествия скрылся. Всего по делу Дэвису предъявили 14 пунктов обвинения.

Положение американца усугубляется и тем, что на момент аварии он не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения.

Перепутал дом с рингом? Непобеждённый американец арестован за две недели до титульника! Перепутал дом с рингом? Непобеждённый американец арестован за две недели до титульника!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023