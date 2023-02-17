Джервонта Дэвис признал свою вину в ДТП с четырьмя пострадавшими

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель регулярного титула WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) американец Джервонта Дэвис признал себя виновном в деле о совершении ДТП, информирует Daily Mail. Приговор боксёру вынесут 5 мая.



Напомним, Дэвису предъявлены обвинения по инциденту, случившемуся ещё в ноябре 2020 года. Тогда американец, передвигаясь за рулём элитного автомобиля Lamborghini Uris, проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП с машиной Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, но сам виновник происшествия скрылся. Всего по делу Дэвису предъявили 14 пунктов обвинения.



Положение американца усугубляется и тем, что на момент аварии он не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения.