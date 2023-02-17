Бронер рассказал, как Майк Тайсон помог ему избавиться от алкогольной зависимости

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американский боксёр Эдриен Бронер вспомнил, как легендарный Майк Тайсон помог ему избавиться от алкогольной зависимости.
«Однажды я был до чёртиков пьян и не думал о спортзале. Тогда я говорил: «К чёрту спортзал, даже думать о нём не буду!» Я просто напивался каждый день, а потом у меня появилась возможность встретиться с Майком Тайсоном. И мы пошли в спортзал. Я и тогда был пьян. И вот Майк смотрит на меня и эмоционально обращается: «Чёрт, чувак, мне хочется плакать, потому что я вижу в тебе во многом самого себя». Он сказал, что понимает, через что мне приходится проходить, потому что сам проходил через это.
Мы просто разговаривали, и он сказал мне что-то вроде: «Чувак, я тебе кое-что скажу. Ты думаешь, что был на пике карьеры, но на самом деле это ничто, если ты возьмёшь себя в руки и скажешь – к чёрту всё это. Тогда ты действительно вернёшься». После того дня, после встречи с Майком, я понял, что нужно завязывать», — приводит слова Бронера Bad Left Hook со ссылкой на его выступление в эфире The DAZN Boxing Show.
Майк Тайсон упал со скейтборда:
- 17 февраля 2023
-
16:46
-
15:40
-
15:18
-
15:17
-
15:02
-
14:36
-
13:55
-
13:15
-
12:53
-
12:09
-
11:47
-
11:24
-
10:42
-
10:42
-
10:19
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:12
-
07:54
-
00:57
-
00:15
- 16 февраля 2023
-
22:50
-
22:24
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:30
-
20:14
-
20:02
-
19:41
-
18:58
-
18:20
-
18:01
-
17:24