Экс-чемпион UFC Ян показал физическую форму менее чем за месяц до боя с Двалишвили. Фото

Популярный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился с подписчиками своих соцсетей свежей фотографией. Сейчас Ян находится в Таиланде, где у него проходит тренировочный сбор. Пётр готовится к поединку с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Противостояние пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Фото: Из личного архива Петра Яна

В последнем бою Пётр встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой американца раздельным решением судей. Что касается Двалишвили, то он в последнем бою одолел бразильца Жозе Альдо.

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Двалишвили: