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Россиянка Александра Савичева одержала победу в дебютном бою в ONE Championship

Россиянка Александра Савичева одержала победу в дебютном бою в ONE Championship
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Многократная чемпионка России по кудо и чемпионка мира по кикбоксингу Александра Савичева успешно дебютировала в промоушене One Championship.

На турнире Friday Fights 5, который прошёл на стадионе Люмпини, россиянка встречалась с чемпионкой Индии по кикбоксингу Зебой Бано.

Савичева одержала победу в дебютном бою в ONE Championship, победив Зебу Бано техническим нокаутом в первом раунде. Бой продлился 3 минуты 39 секунд.

Бой прошёл в весовой категории до 56,7 килограмма. Всего у 24-летней Савичевой это третья победа в профессиональных смешанных единоборствах. Для Бано это второе поражение в ММА при шести победах.

Стоит отметить, что Савичева перешла в ММА лишь в прошлом году и начала с дебюта в RCC, где выиграла первый бой за 35 секунд.

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