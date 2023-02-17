Россиянка Александра Савичева одержала победу в дебютном бою в ONE Championship
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Многократная чемпионка России по кудо и чемпионка мира по кикбоксингу Александра Савичева успешно дебютировала в промоушене One Championship.
На турнире Friday Fights 5, который прошёл на стадионе Люмпини, россиянка встречалась с чемпионкой Индии по кикбоксингу Зебой Бано.
Савичева одержала победу в дебютном бою в ONE Championship, победив Зебу Бано техническим нокаутом в первом раунде. Бой продлился 3 минуты 39 секунд.
Бой прошёл в весовой категории до 56,7 килограмма. Всего у 24-летней Савичевой это третья победа в профессиональных смешанных единоборствах. Для Бано это второе поражение в ММА при шести победах.
Стоит отметить, что Савичева перешла в ММА лишь в прошлом году и начала с дебюта в RCC, где выиграла первый бой за 35 секунд.
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