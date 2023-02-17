Бенеил Дариуш: у меня седые волосы и болит спина, но я считаю себя лучшим бойцом в мире

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга лёгкого веса в UFC Бенеил Дариуш заявил, что считает себя лучшим в мире.



«Я надеялся, что получу шанс на титульный бой. Думал, на данном этапе я его заслужил. Но, может быть, в UFC надеются, что я окончательно состарюсь и уйду. Вы не избавитесь от меня так просто. Я себя отлично чувствую, не думайте. У меня есть седые волосы, болит спина, но я считаю себя лучшим бойцом в мире», — сказал Дариуш в интервью MMA on SiriusXM.



Ожидается, что следующий бой Бенеил Дариуш проведёт с бразильским экс-чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой. На данный момент ещё не были официального анонса этого поединка. Американский боец сейчас идёт на серии из восьми побед подряд.

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