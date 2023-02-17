Бретт Окамото объяснил, когда можно использовать капельницы для восстановления

Известный американский журналист ММА Бретт Окамото отреагировал на обвинения в адрес российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, которого подозревают в том, что он использовал капельницу для восстановления перед боем с Алексом Волкановски.



«Судя по всему, существует недопонимание, можно ли использовать капельницы перед боем. До последних событий на турнире UFC 284 я тоже не был осведомлён. Согласно UFC и USADA, внутривенные капельницы могут использоваться, если это прописано лицензированным врачом и проводится лицензированным медицинским работником. Я запросил дополнительные разъяснения и узнал, что если спортсмен внутривенно получает больше установленных 100 миллилитров, притом что капельницы ставит лицензированный профессионал, то это не является нарушением. Другими словами, внутривенные инъекции для лечения после сильного обезвоживания на самом деле не запрещены, если это прописано и проводится профессиональным врачом», — написал Окамото на своей странице в социальных сетях.

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