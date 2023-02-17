Джон Джонс: Ган — не лучший ударник, с которым я сталкивался
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о предстоящем бое с французом Сирилем Ганом.
«Нет, не думаю, что Сириль — лучший ударник, с которым мне доводилось сталкиваться. Тиаго Сантос, Лиоту Мачида, список можно продолжать. Я встречался с множеством парней, которые были очень опасны в стойке и обладали устрашающей нокаутирующей мощью», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.
Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.
Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года. Тогда американец выиграл у Доминика Рейеса единогласным решением судей.
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