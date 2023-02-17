Джон Джонс: Ган — не лучший ударник, с которым я сталкивался

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о предстоящем бое с французом Сирилем Ганом.



«Нет, не думаю, что Сириль — лучший ударник, с которым мне доводилось сталкиваться. Тиаго Сантос, Лиоту Мачида, список можно продолжать. Я встречался с множеством парней, которые были очень опасны в стойке и обладали устрашающей нокаутирующей мощью», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.



Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.



Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года. Тогда американец выиграл у Доминика Рейеса единогласным решением судей.

Новость по теме Джон Джонс рассказал, как его дочь столкнулась дома с дикой рысью