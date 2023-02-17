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Чемпион UFC Алекс Перейра: в бою с Ганом Джонсу будет тяжелее, чем с Нганну

Чемпион UFC Алекс Перейра: в бою с Ганом Джонсу будет тяжелее, чем с Нганну
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра поделился мнением о предстоящем возвращении Джона Джонса в октагон.

«Я думаю, Джонс возвращается, чтобы доминировать. Каждый бой труден, но в бою с Ганом ему придётся тяжелее, чем если бы его соперником стал Фрэнсис Нганну. У Джонса огромный опыт, и он отлично защищается, ему было бы проще с Фрэнсисом. Мне кажется, что у Гана он тоже выиграет, хотя и будет сложнее. Просто Сириль тоже умён, он не пойдёт в рубку с Джонсом», — приводит слова Перейры MMAFighting.

Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.

Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года.

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