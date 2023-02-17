Австралийская комиссия официально заявила, что не будет расследовать дело Махачева

Австралийская комиссия единоборств официально заявила, что не будет открывать никакого расследования в отношении российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
Бойца подозревали в использовании капельниц для регидрации организма в преддверии поединка с Алексом Волкановски.
«Австралийская комиссия единоборств не одобряет никаких форм мошенничества в спортивных единоборствах. У нашей комиссии есть чёткие кодексы и политика, которые согласованы с ВАДА и запрещают злоупотребление внутривенными капельницами. У комиссии нет убедительных доказательств, что какой-либо спортсмен на турнире UFC 284 в Перте нарушил эти правила.
Комиссия также не получила никаких жалоб, касающихся каких-либо спортсменов. Пока кто-либо не подаст жалобу или не появятся достоверные доказательства, комиссия не будет расследовать дело Махачева», — приводится заявление комиссии.
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