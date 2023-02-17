Тренер Волкановски: Алекс доказал, что Махачев не суперсильный боец, каким его называли

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанных единоборств и действующего чемпиона полулёгкого веса UFC Алекса Волкановски, высказался о поединке своего подопечного с Исламом Махачевым.



«Ислам был настоящим кошмаром, все называли его суперсильным парнем, но Алекс доказал, что это не так. В третьем раунде я спросил его, действительно ли Махачев силён? И Алекс сказал: «Он вообще не сильный, не выглядит таким». И я сказал, чтобы тогда он сам провёл ему тейкдаун. Я видел, что Ислам просто держался изо всех сил и не выглядел тем суперсильным бойцом, которым его изображали. Это Алекс суперсильный парень. И он доберётся до тебя», — сказал тренер в интервью The All Star.



Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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