«Какая-то бабская история». Штырков дал характеристику обвинениям в адрес Махачева

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о ситуации с Исламом Махачевым, которого команда Алекса Волкановски обвиняет в использовании капельниц для восстановления организма.



«На самом деле, я не знаю, какой информацией владеет команда Волкановски. Видеозаписями капельниц или процесса этого? Как по мне – это просто низко. Я и мои близкие ребята считаем, что после драки кулаками не машут. При чём здесь команда Волкановски, если есть антидопинговая комиссия. Она и должна разбираться, проводить расследование. А чего сейчас там орать ходить? Ну да, показал ты близкий бой. Сам не ожидал от себя, а теперь говоришь. Все вещи, которые говорит Волкановски, я расцениваю как неожиданно удачное выступление для самого себя. И не очень хорошее выступление для Махачева. И на этом фоне люди пытаются вознести Александра.



Есть целая организация, которая должна этим заниматься. Что там ходить, лезть? «Мы что-то видели, мы что-то знаем». Ну, знаете, так заявляйте и доказывайте официально. Как по мне, это какая-то бабская история, не уровень UFC. Платить столько денег USADA, чтобы команды ходили и друг на друга кричали – это непрофессионализм», — рассказал Штырков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.