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Взвешивание UFC Вегас 69: Андраде оказалась легче Блэнчфилд

Взвешивание UFC Вегас 69: Андраде оказалась легче Блэнчфилд
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В Лас-Вегасе (США) завершилась церемония взвешивания перед турниром UFC Вегас 69, в главном поединке которого бразильская спортсменка, бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Джессика Андраде встретится c американской спортсменкой Эрин Блэнчфилд.

По итогам взвешивания чуть тяжелее оказалась Блэнчфилд — она показала на весах 56,92 кг против 56,24 кг у Андраде.

UFC Вегас 69. Взвешивание

Основной кард

Джессика Андраде (56,24 кг) — Эрин Блэнчфилд (56,92 кг), женский наилегчайший вес
Джордан Райт (92,53 кг) — Зак Пауга (93,21 кг), полутяжёлый вес
Джош Парисян (120,65 кг) — Джамал Поджс (113,17 кг), тяжёлый вес
Уилльям Найт (93,44 кг) — Марчин Прачнио (92,98 кг), полутяжёлый вес
Джим Миллер (70,53 кг) — Александр Эрнандес (70,76 кг),

Предварительный кард

Назим Садыхов (70,53 кг) — Эван Элдер (70,53 кг), лёгкий вес
Лина Ленсберг (61,16 кг) — Майра Буэно Силва (61,68 кг), женский легчайший вес
Джамалл Эммерс (65,77 кг) — Хусейн Асхабов (66,22 кг), полулёгкий вес
Овинс Сен-Прё (93,44 кг) — Филипе Линс (92,3 кг), полутяжёлый вес
Эй Джей Флетчер (77,56 кг) — Темба Горимбо (77,56 кг), полусредний вес
Клейтон Карпентер (56,69 кг) — Хуанкамило Рондерос (56,69 кг), наилегчайший вес.

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