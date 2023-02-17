Сириль Ган: я очень ленив, тренируюсь только когда назначают бой

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган, выступающий в тяжёлом весе UFC, признался, что не тренируется до тех пор, пока ему не назначают новый бой.
«Мне нравятся борьба и грэпплинг, но я очень ленив. Это правда, я тренируюсь, только когда мне назначают бой. У меня есть определённые обязательства за пределами октагона. Общаюсь с медиа, веду дела по бизнесу. Нельзя оставлять это без внимания. К тому же надо уделять время семье. Понимаю, что рано или поздно придёт время, когда я пожалею об этом. В сентябре у меня был поединок с Туивасой, и с тех пор я практически не тренировался. Когда объявили бой с Джонсом, я вернулся к тренировкам», — приводит слова Гана MMAJunkie.
Титульный бой Сириля Гана с Джоном Джонсом состоится 4 марта на турнире UFC 285.
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