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Сидельников: бой Павловича и Нганну точно не продлился бы пять раундов

Сидельников: бой Павловича и Нганну точно не продлился бы пять раундов
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Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец Bellator Кирилл Сидельников высказался о возможном поединке своего соотечественника Сергея Павловича с Фрэнсисом Нганну.

«Серёге я сейчас желаю удачи. Он хороший и добрый парень, открытый. И у него есть все данные стать чемпионом. Он очень сильно похож и на Фрэнсиса Нганну, и на Сириля Гана. На самом деле было бы интересно посмотреть на Серёгу против Нганну, да и с Сирилем. Хотел бы увидеть такой поединок. Точно бой бы не продлился все пять раундов. Один или два раунда точно», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Россиянин Сергей Павлович занимает третье место в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC, следующий бой он может провести с Кёртисом Блэйдсом.

Фрэнсис Нганну — бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, этой зимой он отказался от нового контракта с промоушеном и освободил пояс чемпиона, став свободным агентом.

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