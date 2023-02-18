Ученик Фёдора рассказал, как влияет на тренировки присутствие Емельяненко

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец Bellator Кирилл Сидельников рассказал о тренировках под руководством легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.



«Скоро будут сборы в горах. Надеюсь, Фёдор будет там присутствовать. Одно его присутствие на тренировках — это уже огромная мотивация для всех ребят. Отдача от тренировки с ним намного больше, чем без него», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Фёдор Емельяненко в феврале провёл свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин встретился с американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.