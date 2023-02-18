Ученик Фёдора рассказал, как влияет на тренировки присутствие Емельяненко
Поделиться
Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец Bellator Кирилл Сидельников рассказал о тренировках под руководством легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.
«Скоро будут сборы в горах. Надеюсь, Фёдор будет там присутствовать. Одно его присутствие на тренировках — это уже огромная мотивация для всех ребят. Отдача от тренировки с ним намного больше, чем без него», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Фёдор Емельяненко в феврале провёл свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин встретился с американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
10:50
-
10:30
-
09:46
-
09:40
-
09:32
-
09:21
-
09:10
-
08:50
-
07:51
-
06:49
-
06:36
-
04:14
-
01:32
-
00:55
-
00:48
- 17 февраля 2023
-
23:54
-
23:35
-
22:53
-
22:19
-
21:48
-
21:45
-
21:38
-
21:28
-
21:11
-
20:21
-
19:51
-
19:43
-
19:23
-
18:58
-
18:23
-
17:54
-
17:19
-
17:14
-
16:57
-
16:46
Партнерский контент