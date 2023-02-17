Волкановски: победу Махачева надо мной нельзя назвать ограблением

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о своём поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«Это был хороший, близкий бой со всех сторон. Вижу, люди говорят, что это было ограблением и всё такое, но такие близкие бои нельзя назвать ограблением. Можно ли думать, что победил я? Да. Могут ли люди считать, что победил Ислам? Да, это тоже возможно. После того как я пересмотрел бой, я думаю, что сделал достаточно для победы. Но я уверен, что Ислам думает так же, смотря на бой. Мы знали, что это был близкий бой, не могу точно сказать, что я победил. Бой мог завершиться по-разному, но это не ограбление», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски завершился победой россиянина единогласным решением судей.
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