Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш: у меня будет бой с Оливейрой, и, я думаю, добьюсь победы в 1-м или во 2-м раунде

Дариуш: у меня будет бой с Оливейрой, и, я думаю, добьюсь победы в 1-м или во 2-м раунде
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш подтвердил, что свой следующий поединок он проведёт с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«Меня уже свели с Чарльзом Оливейрой. Сейчас готовят контракты. Мы планируем разобраться со всем этим, а затем будем двигаться дальше. Против меня ставят очень крутого парня, но я готов к бою. Я не собираюсь жаловаться и с нетерпением жду встречи с ним, жду возможности его победить и посмотрим, что дальше. Думаю, добьюсь финиша в первом или во втором раунде. Так я это вижу у себя в голове», — приводит слова Дариуша Sportskeeda.

Чарльз Оливейра в последнем бою проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом. Бенеил Дариуш в последнем поединке выиграл у Матеуша Гамрота и идёт на серии из восьми побед.

Новость по теме
Бенеил Дариуш: у меня седые волосы и болит спина, но я считаю себя лучшим бойцом в мире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023