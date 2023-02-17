Дариуш: у меня будет бой с Оливейрой, и, я думаю, добьюсь победы в 1-м или во 2-м раунде

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш подтвердил, что свой следующий поединок он проведёт с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.



«Меня уже свели с Чарльзом Оливейрой. Сейчас готовят контракты. Мы планируем разобраться со всем этим, а затем будем двигаться дальше. Против меня ставят очень крутого парня, но я готов к бою. Я не собираюсь жаловаться и с нетерпением жду встречи с ним, жду возможности его победить и посмотрим, что дальше. Думаю, добьюсь финиша в первом или во втором раунде. Так я это вижу у себя в голове», — приводит слова Дариуша Sportskeeda.



Чарльз Оливейра в последнем бою проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом. Бенеил Дариуш в последнем поединке выиграл у Матеуша Гамрота и идёт на серии из восьми побед.

Новость по теме Бенеил Дариуш: у меня седые волосы и болит спина, но я считаю себя лучшим бойцом в мире