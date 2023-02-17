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Джон Джонс рассказал о своих преимуществах над Ганом

Джон Джонс рассказал о своих преимуществах над Ганом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о своих преимуществах перед своим будущим соперником Сирилем Ганом.

«Я остался таким же быстрым и взрывным, но при этом у меня ещё появилась нокаутирующая мощь, которой не было в полутяжёлом дивизионе. Так что я в себе уверен. Это определённо будет не кикбоксёрский бой. Борьба — это не просто тейкдауны, а в последние три года я работал так, как никогда в своей карьере», — написал Джонс в социальных сетях.

Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.

Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года.

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