Джон Джонс рассказал о своих преимуществах над Ганом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о своих преимуществах перед своим будущим соперником Сирилем Ганом.
«Я остался таким же быстрым и взрывным, но при этом у меня ещё появилась нокаутирующая мощь, которой не было в полутяжёлом дивизионе. Так что я в себе уверен. Это определённо будет не кикбоксёрский бой. Борьба — это не просто тейкдауны, а в последние три года я работал так, как никогда в своей карьере», — написал Джонс в социальных сетях.
Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.
Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года.
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