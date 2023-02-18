Американский боец UFC пожаловался на проблемы с эрекцией из-за тяжёлой весогонки

Американский боец UFC Александер Эрнандес признался, что испытывал проблемы с эрекцией из-за изнурительной весогонки перед боем с Джимом Миллером, который состоится на турнире UFC Вегас 69.
«Я не могу сказать, что я не ел, просто были маленькие порции. Это было очень и очень жёстко. Не скажу, что я каждый день жаловался, но мой пенис по утрам отказывался работать. Я был гендером Х, просто двигался к своей цели в течение 12 недель. Это был абсолютно прямой путь.
Я был истощён. Но я чувствовал себя сильным. Мне казалось, что я быстрее, чем когда-либо. Кондиции были фантастическими, но мне нужно было сохранить правильный психологический подход. Нужно было не забывать, почему я это делаю и за что сражаюсь», — приводит слова Александера Эрнандеса The Sun.
По итогам взвешивания Эрнандес уложился в лимит лёгкого веса.
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