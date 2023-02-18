Тренер Волкановски — о бое с Махачевым: перед пятым раундом счёт был 2-2

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанных единоборств и действующего чемпиона полулёгкого веса UFC Алекса Волкановски, считает, что его подопечный должен был выиграть бой с Исламом Махачевым.



«Как фанат ты смотришь бой одним взглядом, как тренер — совершенно другим. Ты критически относишься к действиям своего подопечного. Бой был близкий, но я считал, что Алекс проиграл второй раунд. Позже я пересмотрел поединок два или три раза и убедился, что всё же второй раунд он выиграл. То есть к пятому раунду счёт был 2-2. Поэтому мне и говорили, что Алекс выиграл», — сказал Лопес в интервью The All Star.



Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за чемпионский титул в лёгком весе UFC завершился победой россиянина единогласным решением судей.