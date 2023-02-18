Новый тренер Джошуа верит, что сможет успешно подготовить Энтони к реваншу с Усиком

Деррик Джеймс, новоиспечённый тренер британского боксёра бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, считает, что он смог бы подготовить своего подопечного к третьему бою с украинским боксёром, чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.



«Да, я бы смог разработать тактику, которая помогла бы Джошуа победить Усика. Я тренирую боксёров-левшей», — приводит слова Джеймса BoxingScene.



Напомним, в августе 2022 года Усик победил Джошуа в реванше, сохранив титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



Следующий бой Джошуа проведёт 1 апреля 2023 года в Лондоне. Его соперником станет американец Джермейн Франклин. Усик в следующем поединке должен встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.