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Новый тренер Джошуа верит, что сможет успешно подготовить Энтони к реваншу с Усиком

Новый тренер Джошуа верит, что сможет успешно подготовить Энтони к реваншу с Усиком
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Деррик Джеймс, новоиспечённый тренер британского боксёра бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, считает, что он смог бы подготовить своего подопечного к третьему бою с украинским боксёром, чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Да, я бы смог разработать тактику, которая помогла бы Джошуа победить Усика. Я тренирую боксёров-левшей», — приводит слова Джеймса BoxingScene.

Напомним, в августе 2022 года Усик победил Джошуа в реванше, сохранив титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Следующий бой Джошуа проведёт 1 апреля 2023 года в Лондоне. Его соперником станет американец Джермейн Франклин. Усик в следующем поединке должен встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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