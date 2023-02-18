Хирн: бой с Усиком недостаточно велик для денег, которые хочет Фьюри
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Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о сложностях с организацией поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Этот бой недостаточно велик для денег, которые хочет получить Фьюри, потому что в поединке не участвует Энтони Джошуа. Эй Джей может стать единственным парнем, который привлечёт такие деньги, и надеюсь, мы сможем организовать этот бой. Тогда Тайсон получит ту сумму, которую хочет», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Ранее сообщалось, что назначена предварительная дата боя Усика с Фьюри — 29 апреля, однако позже стало известно, что возникли сложности с организацией поединка в Саудовской Аравии и теперь ведутся переговоры о его переносе в Лондон.
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