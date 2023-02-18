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Боб Арум назвал условия, при которых состоится бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Боб Арум назвал условия, при которых состоится бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа
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Боб Арум, сопромоутер британского непобеждённого бойца Тайсона Фьюри, рассказал об условиях возможного поединка его клиента с Энтони Джошуа.

«В дальнейшем, если Фьюри одержит победу (над Усиком) и лучшим боем для него будет Энтони Джошуа, и они не будут лодырничать, как в прошлый раз, я бы, конечно, хотел провести этот бой. Но только при условии, что Джошуа победит в апреле. Но опять же, мы не можем допустить, чтобы кто-то из них занимался ерундой», — рассказал Арум в видео на YouTube-канале iD Boxing.

Бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться 29 апреля.

Энтони Джошуа 1 апреля проведёт поединок с американцем Джермейном Франклином.

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