Тренер Волкановски: команда Махачева заметает следы, но у нас есть доказательста

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски, заявил, что у его команды есть доказательства нарушений антидопинговых правил со стороны россиянина Ислама Махачева.
После боя команда Волкановски обвинила Махачева в использовании внутривенных капельниц для восстановления, но Австралийская комиссия единоборств заявила, что расследования не будет, так как нет доказательств нарушения.
«Не стоит думать, что можно приехать в нашу страну и безнаказанно уехать, использовав капельницу для восстановления. Они делали это и не могут отрицать. Мы это точно знаем и у нас есть доказательства. Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды и заметает следы, но все должны получить справедливое наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, для других — другие», — приводит слова Лопеса MMA News со ссылкой на The All Star.
Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.
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