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Сехудо: искренне верю, что Джонс нокаутирует Гана или заставит его сдаться

Сехудо: искренне верю, что Джонс нокаутирует Гана или заставит его сдаться
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал прогноз на поединок Джона Джонса с Сирилем Ганом.

«Я искренне и всем сердцем верю, что Джон Джонс не просто выиграет у Гана, а нокаутирует его или заставит сдаться. Не думаю, что поединок продлится больше трёх раундов», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Джон Джонс 4 марта проведёт титульный бой с французским бойцом Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе UFC. Поединок возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Джон Джонс последний раз выходил в октагон в феврале 2020 года, когда одержал победу над Домиником Рейесом единогласным решением судей. После этого американец объявил о переходе в тяжёлый дивизион.

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