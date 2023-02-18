«Ты заставлял меня становиться лучше». Джон Джонс ответил Даниэлю Кормье

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил своему бывшему сопернику Даниэлю Кормье.



Джонс ранее предложил Кормье выступить комментатором его боя с Ганом, а Даниэль признался, что не знает, как оценивать этот призыв — как насмешку или комплимент.



«Даниэль, говорю со всей серьёзностью, я не имею ничего против тебя. Я узнал, какой ты человек, и не лгал, когда говорил о тебе в интервью. Несмотря на то что мы были жёсткими конкурентами, мне нравится, как ты представляешь себя, наше сообщество и наш спорт. Можем сделать интервью, поговорим после боя, сделаем встречу тренеров. Мы действительно крутые парни. Я ценю твою конкурентную натуру, и ты заставлял меня становиться лучше. Вечная благодарность», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.