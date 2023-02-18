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«Ты заставлял меня становиться лучше». Джон Джонс ответил Даниэлю Кормье

«Ты заставлял меня становиться лучше». Джон Джонс ответил Даниэлю Кормье
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил своему бывшему сопернику Даниэлю Кормье.

Джонс ранее предложил Кормье выступить комментатором его боя с Ганом, а Даниэль признался, что не знает, как оценивать этот призыв — как насмешку или комплимент.

«Даниэль, говорю со всей серьёзностью, я не имею ничего против тебя. Я узнал, какой ты человек, и не лгал, когда говорил о тебе в интервью. Несмотря на то что мы были жёсткими конкурентами, мне нравится, как ты представляешь себя, наше сообщество и наш спорт. Можем сделать интервью, поговорим после боя, сделаем встречу тренеров. Мы действительно крутые парни. Я ценю твою конкурентную натуру, и ты заставлял меня становиться лучше. Вечная благодарность», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

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